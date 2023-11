Harry Kane trenutno je ponajbolji napadač na svijetu. U Bayernu radi fenomenalne stvari

Kaneu je ovo bila sedma uzastopna utakmica u kojoj je zabio za Bayern, a sveukupno broji 18 golova u prvih 12 kola, što nije napravio niti jedan igrač prije njega. Također, ne treba ni spominjati da je postao prvi Englez koji je zabio toliki broj pogodaka u jednoj sezoni Bundeslige, a vidjet ćemo smiješi li mu se još jedan rekord — Lewandowski je 2020./21. zabio povijesni 41 gol u Bundesligi.

On je poslije 12 kola u toj kampanji zabio tri gola manje tako da bez problema možemo reći da ga Kane zasad šiša, ali duga je sezona i nitko ne može garantirati da će se stvari i dalje razvijati u tom smjeru za ikonu Spursa. Međutim, kako je krenuo, čini se da Harryju nitko ne može stati na put.

Kane je trenutno vjerojatno najbolji napadač na svijetu, što dokazuje i činjenica da nitko u ligama Petice zasad nije zabio 22 gola u svim natjecanjima. Nitko osim njega.

No one has more goals in Europe's top five leagues than Harry Kane (22) 😤

Unstoppable right now 🔥 pic.twitter.com/S2h7nwwtbR

— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2023