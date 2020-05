Havertz neumorno i dalje niže golove: ovaj protiv Freiburga bio je dovoljan za tri Bayerova boda

U utakmici s malim brojem izrazitih prilika i tek jednim udarcem u okvir gola do 90. minute, nogometaši Bayera slavili su gostujuću pobjedu 1-0 kod Freiburga u prvom susretu 29. kola njemačkog nogometnog prvenstva. Taj jedini udarac u okvir uputio je Kai Havertz u 54. minuti.

Dovoljno za novu rundu hvalospjeva i upis u knjige povijesti.

🦁 @bayer04_en edge victory at @scfreiburg to leap from 5th to 3rd, & the match-winner just had to be him! 🇩🇪

👶 @kaihavertz29 has scored 6 times in his last 5 games to become the first player in history to hit 35 @Bundesliga_EN goals before his 21st birthday 🤩 pic.twitter.com/cgGB7EUPyR

— FIFA.com (@FIFAcom) May 29, 2020