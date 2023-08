Henderson je veliki zagovornik LGBT prava pa je odlučio otići igrati nogomet u Saudijsku Arabiju

Također, Liverpool bi Arabijom trebao zamijeniti i Fabinho, kojemu se sprema transfer u Al Ittihad. Međutim, o Hendersonovu prelasku puno se više govori zbog jedne važne činjenice, a to je uloga LGBT zajednice u cijeloj priči.

Naime, Henderson je već godinama jedan od vokalnih zagovornika borbe za LGBT prava u engleskom nogometu. Liverpoolov veznjak nosio je vezice duginih boja tijekom Eura 2020, gdje je Engleska došla do finala, a nebrojeno je puta pozvao na veću inkluzivnost i toleranciju u sportu koji je još uvijek obojen poprilično ksenofobnim stavovima.

Fabinho already agreed terms, club remain in contact discussing key details of the proposal. pic.twitter.com/TwojQEc8vp

Liverpool will complete Jordan Henderson deal with Al Ettifaq soon and keep working on Fabinho's exit – with Brazilian midfielder expected to join Al Ittihad soon 🇸🇦

Međutim, paradoksalno, Henderson sada odlazi igrati nogomet u Saudijsku Arabiju gdje je homoseksualnost kažnjiva smrću. 3LionsPride, LGBT navijačka skupina engleske reprezentacije, reagirala je na te vijesti i kazala kako je iznimno razočarana, a poruku su poslale i druge LGBT udruge.

“Toliko smo se radovali kada je gospodin Henderson zabio Ukrajini u četvrtfinalu Eura dijelom zbog njegove ljubaznosti i ‘sretnih’ vezica u duginim bojama”, istaknuli su. “Napravili smo transparent kako bismo obilježili njegovu podršku našem pravu da navijamo za Englesku. Ako su glasine točne, transparent će otići u povijest.”

Disappointed in Jordan Henderson but not surprised.

99% of the footballers that speak out for the LGBT community do it because they have to, not because they want to.

Many do it for profile.

Very few actually care.

No issue with him going to Saudi, just makes his words empty.

— Mark McAdam (@markmcadamtv) July 19, 2023