Heroj našeg doba: Kyrie Irving osnovao je fond i donirao 1,5 milijuna WNBA igračicama

Empatija je vrlina koju košarkaš Brooklyn Netsa posjeduje u velikim količinama…

Kyrie Irving punio je medijske stupce svojim humanističkim radom na početku korona-krize, a sada, tik pred nastavak NBA sezone, odlučio je svoju financijsku pozadinu i društvenu platformu iskoristiti ne bi li pomogao svojim ženskim kolegama.

Naime, Irving je osnovao “KIA Empowerment Initiative” dobrotvorni fond za igračice WNBA, budući da su mnoge od njih odlučile protiv igranja ove sezone i time ugrozile svoju materijalnu budućnost. Uz to, košarkaš je položio i prvu donaciju u fond, u iznosu od milijun i pol dolara.

"Whether a person decided to fight for social justice, play basketball, focus on physical or mental health, or simply connect with their families, this initiative can hopefully support their priorities and decisions" –@KyrieIrvinghttps://t.co/XgxnZI9EM0

