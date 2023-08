Heroj ulice: Chris Eubanks zasad je najljepša priča ovogodišnjeg Wimbledona

Primjerice, Eubanks je, s navršenih 27 godina i 66 dana, najstariji debitant koji je izborio četvrtfinale muškog singla na Wimbledonu u posljednjih 55 godina, a tek je četvrti Amerikanac u Open eri s ostvarenim plasmanom u tu fazu natjecanja u debiju u glavnom ždrijebu. Prije njega su to učinili John McEnroe 1977. godine, Tim Mayotte 1981. i Paul Annacone 1984.. Jedino je McEnroe u tom društvu kasnije došao do polufinala.

Chris Eubanks had two Grand Slam wins coming into Wimbledon.

He's now reached the quarterfinals after upsetting Stefanos Tsitsipas. 🤯 pic.twitter.com/LxfiDjiRpg

— US Open Tennis (@usopen) July 10, 2023