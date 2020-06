Heroj ulice ne staje: Rashford šalje apel vlastima koje ukidaju vaučere za prehranu školaraca

Više ni sami ne znamo kojim bismo epitetima okitili Marcusa Rashforda za sve ono što pokazuje posljednjih mjeseci. Posvetili smo mu tekst gdje smo zaključili da je točno ono što Manchester Unitedu treba; ne samo zbog igračkih sposobnosti, već i onih ljudskih. Mladi napadač tijekom i poslije karantene pokazao se kao čovjek s jednom misijom, a to je spriječiti glad bilo kojeg djeteta u Engleskoj, nešto od čega, kao što vidimo, nikako ne namjerava odustati.

Ne čudi njegova reakcija na odluku britanske vlade oko ukidanja vaučera za prehranu uvedenih u ožujku. Naime, njima su vlasti željele pomoći obiteljima s niskim prihodima u osiguravanju obroka svojoj djeci dok su škole zatvorene, a do njih je moglo doći, kako piše Sky Sports, 1,3 milijuna školaraca u Engleskoj. Nedavno je odlučeno kako se ti vaučeri neće nastaviti koristiti u ljetnim mjesecima dok traju praznici, a Rashford je potom, u podužem i izrazito osviještenom pismu, članovima parlamenta poručio što misli o tom potezu.

“Ovo nije stvar politike, već humanosti”, piše engleski reprezentativac. “Moramo se pogledati u ogledalo i osjetiti da smo učinili sve kako bismo zaštitili one koji, zbog bilo kojeg razloga, ne mogu zaštititi sebe. Na stranu s političkim opredjeljenjima, zar se ne možemo složiti da nijedno dijete ne bi smjelo odlaziti na spavanje gladno? Glad je u Engleskoj pandemija koja bi se mogla raširiti generacijama ukoliko to sada ne ispravimo. Što se ekonomije tiče, vlada tvrdi da će učiniti sve što je potrebno. Danas vas pitam da tako postupite u slučaju ugrožene djece u Britaniji. Ohrabrujem vas da saslušate njihove molbe i pronađete humanost. Molim vas, razmislite još jednom o svojoj odluci o ukidanju vaučera za prehranu preko ljetnih praznika i odobrite produženje.”

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn

Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020