Hladna večer: Tatum je Bucksima ubacio samo pet poena uz grozan šut, a Giannis se nije štedio

Jayson Tatum igrao je odličnu sezonu prije korona-pauze, ali sinoć ga, zato, protiv Milwaukee Bucksa nije išlo.

Boston Celticsi su u derbiju Istoka izgubili sa sedam poena razlike (119-112), a predvodili su ih raspoloženi Marcus Smart (23 poena, četiri skoka i jedna asistencija) te Jaylen Brown (22 koša, također četiri skoka i jedna asistencija). Kemba Walker stao je na 16 poena, a spomenuti Tatum ubacio ih je tek pet.

Usto je imao sedam skokova, tri dodavanja za koš i dvije ukradene lopte uz jednu blokadu, a šut iz igre bio mu je blago rečeno grozan: ubacio je tek dva pokušaja od njih 18, pri čemu nije postigao niti jednu tricu. Spomenutih pet koševa najmanja je brojka koju je Tatum ove sezone ostvario, ali mu se to dogodilo drugi put: ‘peticu’ je također ubilježio u studenom protiv Dallasa. Međutim, Boston je u tom slučaju slavio…

Protiv motiviranog Giannisa Antetokounmpa ipak se nije moglo. Grčka mrcina sinoć je ubacila 36 poena, ostvarila 15 skokova i sedam asistencija, a to mu je bila čak 19. ovosezonska utakmica u kojoj je ubacio više od 30 koševa, imao više od 10 skokova i više od pet dodavanja za pogodak. Samo ih je nedohvatljivi Russell Westbrook (s 32) u sezoni 2016./17. imao više. Također, šut mu je bio na 70 posto, a utakmicu je obilježila i sudačka odluka u njegovu korist: pri rezultatu 107-107 Giannis se probio pod koš i poentirao, ali činilo se kako je napravio faul u napadu nad Smartom. Nakon pregleda snimke suci su mu priznali koš, a osobna pogreška svirana je Bostonovu obrambenom asu.

Da je Giannisu suđen prekršaj morao bi napustiti igru. Ipak, nakon incidenta imao je slobodno bacanje koje je uspješno realizirao, a Bucksi više nisu ispuštali prednost.

Marcus Smart on the charge being overturned: “The excuse was i was late on the charge. … Quite frankly i think we all know what was about. Giannis (would have had) six fouls.”

— Jay King (@ByJayKing) August 1, 2020