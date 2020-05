HNL ‘pleše’ s virusom. Ako se jedan igrač zarazi, njegov klub neće se moći natjecati, tvrdi Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je na HNTV-u u emisiji Mali nogometni razgovori skupa s liječnikom hrvatske nogometne reprezentacije Zoranom Bahtijarevićem i osvrnuo se na neke teme koje se tiču skorašnjeg povratka prvoligaškog nogometa u Hrvatskoj.

Govorio je o mnogo stvari, od samih testova, njihove skupoće i trajanja do prijevoza autobusima, ali glavno je pitanje koje sve zanima — što ako bude infekcija, odnosno, zaraza koronavirusom u klubovima ili kod igrača?

“Ukoliko netko od igrača bude pozitivan, svi koji su s njim bili u bliskom kontaktu u zadnjih 48 sati morat će ići u samoizolaciju”, objasnio je Capak. “Alternativa tome je testiranje, ali test vrijedi 24 do 48 sati što znači da bi se oni morali svaka dva dana testirati u tih 14 dana inkubacije što je prilično teško i nemoguće organizirati. Oni će morati biti u samoizolaciji i neće moći igrati, kao ni svi ostali koji su bili u bliskom kontaktu s njima. To bi vjerojatno značio, ukoliko je bilo više takvih bliskih kontakata, prekid natjecanja za taj klub.”

Doktor Bahtijarević, čelnik HNS-ove Radne skupine za povratak natjecanja, danas napominje kako je konačna odluka u rukama Saveza.

“O prekidu natjecanja ne odlučuje epidemiološka služba, nego Izvršni odbor HNS-a”, kazao je danas za Index.hr. “S obzirom na epidemiološku situaciju i odgovornost koju su pokazali Savez i svi klubovi, vrlo sam optimističan da će se natjecanje nastaviti prema planu i jedva čekam 30. svibnja, ali tek nakon druge faze testiranja moći ćemo preciznije o svemu govoriti.”

Nema ni gledatelja na tribinama…

“Mi još uvijek razmatramo mogućnost otvaranja natjecanja iako smo rekli da je kraj petog mjeseca, ako se ovakva epidemiološka situacija nastavi, za nas dobar termin iako ćemo neposredno prije toga procijeniti”, započeo je Capak. “Tako je i s gledanjem, to je ipak rizična situacija.”

Ivica Blažičko, koji vodi emisiju, tada ga je na tren prekinuo i pitao za argument o misama koji je ovih dana povukao Samir Toplak.

“Ja ne bih bio ja da ne bih dodao nešto. Ako u malu crkvu može 200 ljudi, ja ne znam zašto se na ovaj stadion ne bi moglo pustiti barem 1000 ljudi? Po meni to zadovoljava sve kriterije, i epidemiološke i po razmaku. Ja ako usporedim te dvije stvari, mislim da bi se nogomet mogao barem ovdje pred tisuću, dvije igrati”, rekao je Toplak u intervjuu za HRT.

Eto što Capak ima za reći na tu temu…

“Ako malo razmislite kako teče jedna misa, kazališna ili kino predstava ili gledanje natjecanja vidjet ćete da je misa statični događaj gdje nema kontakta među ljudima osim davanja pričesti za što smo propisali stroge mjere”, tvrdi. “Osim toga, radi se o prostorima koji su izuzetno visoki, prozračni i ima puno prostora te smo propisali epidemiološke mjere koje osiguravaju da se ljudi pridržavaju čak i više od one propisane fizičke distance. Kazališna ili kino predstava te gledanje utakmice druga je stvar koja zahtijeva interakciju. U kazalištu je interakcija između publike i onih koji obavljaju predstavu, između glumaca, gledatelja koji dolaze, a tako je i s nogometnom utakmicom ili nekom drugom. Ja ne kažem da ne postoje mjere koje to mogu propisati, ali to je nešto što je po epidemiološkom riziku pri vrhu, sasvim sigurno u gornjoj polovici. Mi ćemo sasvim sigurno pustiti natjecanja, ali hajdemo to u fazama. Svi bi htjeli odjednom sve. Pustili smo treninge, kolektivne treninge, sada ćemo i utakmice, a nakon toga ćemo i gledanje ako bude povoljna situacija, ako procijenimo i pod onim mjerama koje ćemo postaviti kao obavezne.”

Capak je istaknuo i kako smo sada svi u fazi ‘plesa sa zarazom’ i podsjetio da, dokle god virus cirkulira, moramo promijeniti naše ponašanje i držati se mjera.