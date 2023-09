HNS dao objašnjenje za 200-injak hrvatskih navijača u Erevanu. O tučnjavi ne zna ništa

Hrvatska je jučer u Erevanu svladala Armeniju pogotkom Andreja Kramarića i tako upisala novi trobod u kvalifikacijama za Euro 2024 u Njemačkoj. Izabranici Zlatka Dalića iz rujanskih kvalifikacija izlaze s punim plijenom, a do jučerašnjeg trijumfa došli su pred 200-injak hrvatskih navijača koji su se pojavili na republičkom stadionu.

Međutim, to se isprva nije očekivalo — Hrvatski nogometni savez je zbog nedoličnog ponašanja navijača na Final Fouru Lige nacija kažnjen zabranom prodaje ulaznica gostujućim navijačima. No, na tribinama je bilo Hrvata, a armenski mediji kasnije su pisali i kako je došlo do kratkotrajne tučnjave gostujućih i domaćih gledatelja.

Priloženo je i nekoliko videosnimki na kojima se ne može razaznati tko točno sudjeluje u tučnjavi, a HNS se danas oglasio na tu temu. Kaže kako je u potpunosti ispoštovao zabranu prodaje i da je 200-injak hrvatskih navijača otpadalo na obitelj i prijatelje, što UEFA dopušta. “Kao što vam je poznato, Hrvatski nogometni savez kažnjen je zabranom prodaje ulaznica za gostujuće navijače, što je HNS u potpunosti ispoštovao za utakmicu u Armeniji”, javili su iz Saveza za 24 sata. “HNS je, sukladno UEFA-inim pravilima, dobio 200 ulaznica iz kategorije “Prijatelji & obitelj” koje su se nalazile na zapadnoj tribini stadiona u Erevanu. Većina tih navijača bila je u hrvatskim obilježjima te nije bilo bilo kakvih zapaženih problema prije, tijekom ili nakon utakmice.” Međutim, čini se da je bilo pojedinaca koji su pronašli ulaznice na crnom tržištu, a HNS dodaje da nije dobio točnu informaciju o sudionicima tučnjave. 11.09.2023, Fight Armenians🇦🇲 vs Croats🇭🇷 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/3nsYwf2ZOC — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 11, 2023 “Pojedinci s hrvatskim obilježjima viđeni su i na nekim drugim dijelovima stadiona, a takvi su ulaznice vjerojatno kupili na crnom tržištu”, primijetio je HNS. “Odjel za sigurnost HNS-a izrazio je zabrinutost domaćinima i UEFA-i zbog onoga što smatramo propustima u organizaciji utakmica ove razine, od uporabe pirotehnike od strane armenskih navijača, preko pojave drona iznad samog igrališta za vrijeme utakmice do tučnjave na domaćoj tribini. Na izravan upit, HNS nije dobio točnu informaciju od domaćina tko je sudjelovao u tučnjavi, tek zapažanje da bi se moglo raditi o hrvatskim navijačima. Više informacija imat ćemo nakon izvješća UEFA-inog delegata.” Zbog svega toga, u HNS-u ne znaju hoće li im UEFA-ina Disciplinska komisija nešto zamjeriti. “Ne možemo nagađati kako će Disciplinska komisija tretirati pojavljivanje takvih pojedinaca u Erevanu, a u komunikaciji prije utakmice HNS je bio sasvim jasan prema domaćinima da smo pod kaznom UEFA-e te da izvan spomenutih 200 ulaznica hrvatski navijači ne smiju kupovati ulaznice za utakmicu”, dovršili su iz Saveza. Ništa, onda valja pričekati delegata…

