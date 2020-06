Hoffenheimu baš i ne ide. Možda će pod novim trenerom biti bolje jer Schreuder je bivši

Poraz, dva remija i dvije pobjede upisala je Hoffenheimova nogometna momčad u nastavku pandemijom koronavirusa na neko vrijeme prekinute bundesligaške sezone. Osam osvojenih od 15 mogućih bodova i trenutačno sedmo mjesto momčadi na ljestvici njemačkog prvenstva očito se smatra podbačajem u klubu koji je u jutarnjim satima utorka obznanio rastanak s dosadašnjim trenerom.

Alfred Schreuder se nakon dvije i pol godine u ulozi pomoćnog trenera, potom odlaska na istu poziciju u Ajaxu, u klub s PreZero Arene vratio prošloga ljeta kad mu je ukazano povjerenje da nadomjesti odlazak Juliana Nagelsmanna. Potpisan je tada trogodišnji ugovor, no sad je i raskinut.

#TSG Hoffenheim and Alfred Schreuder have ended their collaboration.

The club came to an agreement with the 47 year old to terminate his contract with immediate effect. pic.twitter.com/bQBQXmYUoF

