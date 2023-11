¡Hola, amigo!: Trae Young ubacio je 41 poen i vodio Hawkse do slavlja u Ciudad de Méxicu

Samo dvije utakmice igrale su se sinoć na NBA parketima, ali zato su obje ponudile dramu u završnici i sjajne individualne partije. Atlanta Hawks i Orlando Magic tako su gostovali u Meksiku i odigrali svoj dvoboj u Ciudad de Méxicu, a briljirao je Trae Young.

Ipak, iako je Young bio sjajan s 41 poenom, trebala mu je i pomoć suigrača. Orlando se držao do same završnice i egala, ali ipak je za pobjedu Atlanti trebala trica koju je stavio Dejounte Murray, i to na Youngovu asistenciju, 31 sekundu do kraja.

U zadnjih pola minute poena nije bilo, a Paolo Banchero imao je najbolju priliku donijeti pobjedu Orlandu. Ipak, promašio je on svoj pokušaj za tri poena na 7,9 sekundi do kraja i Atlanta je uzela pobjedu sa 120-119, svoju petu ove sezone. TRAE TO DEJOUNTE FOR THE WIN pic.twitter.com/DwfWtactYF — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 10, 2023 Prvo poluvrijeme odigralo se u egalu, ali u trećoj dionici Orlando je malo pobjegao i u zadnju dionicu ušao s pet poena prednosti. Bilo je i 111-100 za Magic, ali Hawksi su potom krenuli u seriju od 14-2 i opet su egalu preuzeli vodstvo na četiri minute do kraja. U ritmu koš na koš nastavilo se do samog kraja kada je Franz Wagner pogodio horog za 119-117, ali Murray je sve riješio tricom. Young je iz igre ukupno gađao 12/27, što i nije baš sjajno, ali zabio je pet trica i 12 slobodnih bacanja. Uz 41 poen, imao je i osam asistencija, a osma je bila ključna, ona za Murraya koji je dao ruke sa 16 poena. 19 uz devet skokova ubacio je Jalen Johnson. Kod Orlanda, koji je sjajno krenuo u sezonu i posustao pa je sad na 4-4, Jalen Suggs ubacio je 21 poen, dok je Banchero imao 17 ubačaja i osam skokova.

