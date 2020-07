Holivudska inicijativa: Los Angeles dobiva ženski nogometni klub, a vlasnica mu je Natalie Portman

Prilično glamurozna vijest dolazi nam s američke nogometne scene.

Los Angeles i okolica trebale bi dobiti profesionalni ženski nogometni klub nakon 12 godina izbivanja: momčad (zasad) zvana Angel City valjala bi u NWSL-u, elitnoj ženskoj nogometnoj diviziji u SAD-u, debitirati 2022. godine, a predvodi je zvjezdana postava.

Doduše, još ne na terenu, već u vlasničkoj strukturi. Danas je objavljeno kako je grupa na čijem je čelu slavna holivudska glumica Natalie Portman osigurala prava na novi tim u Los Angelesu, a u njoj se nalazi još nekoliko iznimno poznatih imena. Osim nekadašnjih nogometašica kao što su Mia Hamm, Abby Wambach i Julie Foudy, spominju se imena poput Serene Williams te glumica Eve Longorije, Jennifer Garner, Americe Ferrere i Jessice Chastain.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020