Howay The Lads: Newcastle se poigrao s Paris Saint-Germaineom i rutinski ga deklasirao

Podosta je sličnosti između Newcastlea i Paris Saint-Germaina, klubovi su to s velikim brojem navijača, no za bolje dane morali su čekati ulaganja s Bliskog Istoka. Zato i ne čudi da je njihov međusobni dvoboj u Ligi prvaka izazvao puno zanimanja, večeras su mnoge oči bile uprte na zbivanja sa St James’ Parka. Oni koji su se za to odlučili sigurno nisu požalili, jer su pratili vrlo dobru utakmicu.

Čak i unatoč tom značajnom ulaganju, pomalo je i iznenađujuća bila ova uvjerljiva Newcastleova pobjeda od čak 4-1. Prva je to pobjeda u Ligi prvaka za Svrake nakon više od 20 i pol godina, odnosno domaćeg slavlja protiv Bayera (3-1). Sastav koji vodi trener Eddie Howe nakon drugog je kola vodeći u skupini F, s četiri boda na svojem kontu, dok su Parižani ostali na ona tri osvojena u prvoj utakmici.

Gosti su i nešto konkretnije ušli u večerašnji dvoboj, no bez ozbiljnijih opasnosti za golmana Nicka Popea. Ubrzo je Newcastle preuzeo inicijativu, što je u 17. minuti rezultiralo i početnim vodstvom. Marquinhos je neoprezno izgubio loptu ispred svog šesnaesterca, pa je Gianluigija Donnarummu najprije pokušao svladati Alexander Isak, no obranio je to talijanski vratar.

Ipak, lopta se odbila točno pred Miguela Almiróna, koji je snažnim udarcem pronašao mrežu. Prvi je to bio gol u ovom natjecanju za Svrake još od ožujka 2003. godine i Alan Shearera, a do kraja poluvremena domaće se slavlje još i povećalo. Dakako, razlog je novi gol u PSG-ovoj mreži, ovog puta je za 2-0 poentirao Dan Burn, i to nakon velike strke i gužve pred gostujućim vratima. Dominacija Howeovog sastava nastavila se i početkom drugog poluvremena, već u petoj minuti nastavka Donnarumma je opet morao vaditi loptu iz svoje mreže. Bila je to možda i najljepša akcija na utakmici, pogotovo treba pohvaliti asistenta Kierana Trippiera za proigravanje Seana Longstaffa između posljednje PSG-ove linije. Ovaj gol posebno je razveselio Longstaffa, igrača rođenog u predgrađu Newcastlea. Dan Burn and Sean Longstaff after scoring against PSG in the Champions League. pic.twitter.com/9KNo6KWzyX — Paddy Power (@paddypower) October 4, 2023 Tada je i Newcastle malo prikočio te smanjio tempo igre, mirno kontrolirajući utakmicu. Doduše, iskoristio je to PSG te preko Lucasa Hernándeza u 56. minuti smanjio zaostatak, no prevelika je bila domaća prednost da bi se samo tako olako ispustila. Dapače, pred kraj utakmice još je i Fabian Schär krasnim pogotkom pojačao parišku agoniju te postavio konačnih 4-1 na sjeveru Engleske…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se