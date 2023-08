Hrgović o pobjedi: ‘Dobro je prošlo, a boksao sam s napuknutim nosom. Jedva čekam Usika’

Nokautom u posljednjoj, 12. rundi meča protiv Australca Demseyja McKeana, najboljih hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović došao je do velikog trijumfa. Bila je to njegova 16. pobjeda u isto toliko profesionalnih mečeva, a ona bi mu trebala osigurati dvoboj za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji, protiv pobjednika dvoboja između aktualnog prvaka Oleksandra Usika i Britanca Daniela Duboisa.

“Sve je prošlo dobro, učvrstio sam poziciju obaveznog izazivača. Jako sam sretan, mislim da sam kontrolirao cijeli meč i dobio većinu rundi, ali, iskreno, mislio sam da ću ga nokautirati i ranije. Dečko je bio jako spreman, motiviran, dobro se držao i primio neke odlične udarce. Čak me pred kraj borbe stisnuo dosta, bacao je puno udaraca. Kapa dolje, pokazao je da je dobar borac”, rekao je Hrgović u razgovoru za RTL.

Govorio je Hrgović i o problemima s kojima se mučio u pripremi jučerašnjeg meča, umalo je čitava stvar pala u vodu.

”Na sparingu mi je pukao nos, bolio me na dodir, pa sam strahovao sam kako bi to moglo izgledati u borbi. Malo je više krvario nego inače, bilo me i strah da ne dođe do prekida meča zbog toga. Cijeli prošli tjedan nismo znali hoću li boksati, a onda smo odlučili da ću se boriti, iako sam dobio i prehladu. Izgubio sam tjedan dana u pripremi borbe i to me dosta poremetilo”, dodao je.

Sada može, dakle, mirno popratit Usikov duel s Duboisom za dva tjedna, a onda bi mu trebala stići i pozivnica za meč svjetskog prvaka. Po pravilima, Hrgović je obavezni izazivač.

“Nadam se da će mi to biti sljedeća borba, ali u boksu ima puno načina kako zaobići pravila. Vjerujem da sam zaslužio tu borbu. U boksu sam 17 godina, mislim da sam dočekao svoju priliku. Dosad je u svakom meču bio ogroman pritisak na meni, pa jedva čekam meč u kojem neću biti favorit, a protiv svjetskog prvaka neću biti. Usik je fantastičan i ima svoje mjesto u povijesti boksa”, zaključio je Hrgović.