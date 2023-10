Hrvat i Spartanac: Bill Belichick postao je tek treći trener s 300 pobjeda u NFL-u

Mac Jones tada je uposlio Mikea Gesickija i donio Patsima dugoočekivanu pobjedu, a legendarni trener Belichick tako je dostigao još jednu fenomenalnu brojku u svojoj višestruko ovjenčanoj karijeri. Strateg hrvatskih korijena upisao je svoju 300. pobjedu u osnovnom tijeku NFL sezone čime je postao tek treći trener kojemu je to uspjelo; prije su to učinili jedino Don Shula (328), ikonični stručnjak Miami Dolphinsa te osnivač i legenda Chicago Bearsa George Halas (318).

Stari Bill, inače osmerostruki Super Bowl osvajač, vodi Patse kao glavni trener od 2000. naovamo, a trenutno prolazi kroz svoje najteže dane s franšizom. Neki čak i zazivaju njegov oproštaj, ali nedavno je otkriveno kako je potpisao novi, bogati ugovor s New Englandom.

Bill Belichick is still making history as a head coach in year 23 😤 pic.twitter.com/HLJP0EVYx3

— NFL on ESPN (@ESPNNFL) October 22, 2023