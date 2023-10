Hrvatska izgubila od Turske

Na krnji sastav naslonio se zaista loš dan i Hrvatska protiv takve kombinacije nije mogla. U petom susretu kvalifikacija za Euro 2024, Vatreni su debitirali na Opus Areni, ali neuspješno jer Turska je slavila 1-0 te je opet preuzela vrh ljestvice.

Kako već znamo, dosta pitanja je bilo oko ofenzivne igre Vatrenih uslijed brojnih izostanaka pa je Zlatko Dalić naprijed postavio trojku Petar Musa-Josip Brekalo-Mario Pašalić koja nikada nije igrala zajedno, a vjerojatno ni neće. Imao je dosta problema i Vincenzo Montella kojem su izostali Arda Güler, Caglar Söyüncü i Cengiz Ünder prije svih pa je i talijanski stručnjak u svom debiju na turskoj klupi morao dosta kombinirati.

No, prve minute u potpunosti su pripale gostima. Ogromne probleme i nered u zadnjoj hrvatskoj liniji radili su Kerem Aktürkoğlu i Barış Alper Yılmaz. Dvojac Galatasaraya kombinirao je u početnim minutama čak tri puta za sjajne šanse i Dominik Livaković najzaposleniji je čovjek na terenu od prve do 13. minute.

Prva prijetnja stigla je već u drugoj minuti kad je Yılmaz dobio loptu od klupskog kolege i zaprijetio iskosa s nekih 13 metara, ali Livaković je obranio. Imali su Turci nakon toga i jedan pokušaj kontre gdje je Joško Gvardiol tek u zadnji tren presjekao dodavanje za zicer, ali nije to omelo goste.

U devetoj minuti Yılmaz uzvraća Aktürkoğluu za uslugu pa mu namješta udarac, a ovaj je silovito s 15 metara tukao u prvi kut, ali i na to je bio spreman Livaković koji će sigurno s ovim dvojcem imati dosta ogleda u Fenerovom dresu. Spašavati hrvatski vratar mora i u 13. minuti i ovaj put je to najopasnije jer Aktürkoğlu je pobjegao Josipu Stanišiću i izašao sam na Livakovića, no pucao je točno u njega.

Nisu Vatreni u svemu tome bili tek gledatelj, malo su se nakon lošeg početka trgnuli i napali, ali udarci i napadi domaćeg sastava uglavnom su se lomili na obrambenom bloku i malo koji šut u prvih 20 minuta je našao put do vratara Uğurcana Çakıra ili gol-auta.

No, baš kad se činilo da se Hrvatska pribrala, primila je gol. Prekinut je jedan hrvatski napad i odmah je krenula kontra, dugom loptom se tražio Yılmaz koji je pobjegao Gvardiolu. Kad je turski napadač došao do lopte, Livaković je poprilično hrabro istrčao s gola na 18 metara i ovaj ga je samo efektno lobao.

Jedina nada Vatrenima u tom trenutku ostala je VAR provjera jer činilo se da je napadač u najmanju ruku bio podjednak s Gvardiolom u trenutku upućivanja lopte, a provjera je bila duga te je ipak pokazala da gol vrijedi pa od 30. minute Turci imaju vodstvo, a igrač Galatasaraya upisuje reprezentativni prvijenac u osmom nastupu.

Nije ni do poluvremena Hrvatska stvorila ništa vrijedno spomena pa na odmoru Turci imaju tu minimalnu prednost. O tome koliko su Vatreni katastrofalno izgledali u prvom dijelu, svjedoči činjenica da je prvi udarac u turski okvir gola uputio Musa tek u nadoknadi prvog dijela.

Dalić, dosta iznenađujuće, nije radio promjene na poluvremenu pa je u drugi dio krenulo istih 11 Vatrenih u nadi da će prikazati neko suprotno lice, ono na koje smo navikli zadnjih godina. I zaista je napala Hrvatska, ali to je samo otvaralo džepove i prostor za večeras zaista opasnu tursku kontru.

Prvi je u nastavku tako zaprijetio opet strijelac Yılmaz koji je s nekih 13 metara zapucao preko gola iz obećavajuće situacije. U 58. se javila i Hrvatska preko Marija Pašalića koji je s desne strane došao do ruba kaznenog prostora pa gađao suprotni kut, ali je pogodio ogradu iza gola.

S druge su strane Turci gotovo svakim izlaskom dolazili u šansu, a onda je Dalić napokon povukao potez, i to dosta radikalan. Promijenio je tako cijelu prednju trojku odjednom, a mjesto na terenu našli su Bruno Petković, Lovro Majer i Nikola Vlašić. Kao da je time nekako živnula domaća momčad pa je više stisnula, a Mateo Kovačić imao je dobar udarac koji je obrana čistila malo ispred crte u 64. minuti.

U 70. možda i najbolja hrvatska situacija. Luka Modrić gurnuo je Petkovića u sjajnu šansu, ali ovaj nije stigao na vrijeme na šut pa mu je branič ušao u taj udarac i na kraju je od svega ispao tek korner. A devet minuta kasnije pravi zicer ima Majer kojeg je sjajno uposlio Gvardiol, a ovaj je već prošao vratara pa iz pada pucao desnom. No, čistila je to obrana sa same crte, a i pomoćni sudac označio je zaleđe pa bi bilo provjere pogotka da je postignut.

No, Hrvatska je već ozbiljno stiskala pa je u 81. Majer centaršutom tražio Petkovića, a ovaj spustio do Diona Drene Belje koji je iz blizine ipak slabo pucao točno u vratara, premda je imao gol na dlanu. Ipak, činilo se da ga je malo iznenadila lopta koja se do njega odbila od obrambenog igrača.

Ušlo se zato u zadnjih 10 minuta s 1-0 za Turke, a moglo je u 84. biti i udvostručeno jer Hakan Çalhanoğlu sjajno je uposlio Yunusa Akgüna koji je pucao kraj istrčalog Livakovića, ali i pokraj gola. U 88. Beljo opet u šansi, ovaj put pobjegao je iza leđa obrane i snažno tukao sa 17 metara, ali obranio je to vratar.

A onda je, napokon se činilo, u 90. minuti Hrvatska dobila malo sreće. Izveo je korner Modrić, a lopta se odbijala u kaznenom prostoru pa je pogodila Çalhanoğlua u ruku, ili možda u rame. Martin Taylor pokazao je na bijelu točku, ali onda ga je zvao VAR gdje je ipak odluka poništena pa Vatreni ipak nemaju penal na početku nadoknade.

Ipak je ponestalo vremena do kraja, ponešto su i Turci iskusno potrošili te su stigli do nove pobjede. Turska sada s 13 bodova uz utakmicu više opet dolazi na vrh tablice, dok Hrvatska ima 10 iz pet susreta i nastavlja lov na Euro, a prilika za vađenje je već za tri dana u Cardiffu kod Walesa.