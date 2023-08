Hrvatska je ušla u finale Hopman Cupa. Vekić i Ćorić će za drugi naslov igrati protiv Švicaraca

Mješovita hrvatska teniska reprezentacija, u sastavu Donna Vekić i Borna Ćorić, igrat će u finalu ovogodišnjeg Hopman Cupa u Nici nakon što je u zadnjem susretu skupine svladala Španjolsku s 2-1. Nakon pojedinačnih dvoboja bilo je 1-1, Vekić nas je 6-2, 6-1 pobjedom protiv Rebeke Masarove dovela u prednost, da bi na 1-1 poravnao Carlos Alcaraz 6-3, 6-7, 10-5 slavljem protiv Ćorića.

Pobjednika susreta tako je odlučio dvoboj mješovitih parova, u kojemu su Ćorić i Vekić svladali Alcaraza i Masarovu s 1-6, 6-4 te 14-12. U dramatičnom meč tie-breaku hrvatski je par spasio meč-loptu suparnika kod zaostatka 8-9, da bi potom propustio realizirati vlastite tri meč-lopte, ali ne i četvrtu.

Team work makes the dream work!

Team Croatia, are you ready for the final!? 🇭🇷🙌🏻 pic.twitter.com/FopT7YpatH

