Hrvatska je zamalo došla do velikog preokreta protiv Rumunja, ali na kraju ništa od četvrtfinala

Hrvatska odbojkaška reprezentacija danas je u Varni dočekala Rumunjsku u osmini finala Europskog prvenstva. Izabranici Cédrica Énarda nadali su se napraviti svoj najbolji rezultat svih vremena na kontinentalnim smotrama i dohvatiti četvrtfinale, a na putu prema tom cilju stajala im je reprezentacija koja je po FIVB-ovu rankingu bolja za tek jedno mjesto.

Mogli smo, stoga, očekivati vrlo izjednačenu utakmicu u Bugarskoj, a gledali smo, sukladno očekivanjima, popriličnu dramu u pet setova koja je ipak otišla na stranu Rumunja koji su slavili 3-2 (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12).

Rumunjska je puno bolje otvorila susret i bez većih problema uzela prvi set nakon što su poveli 12-5 — imali su u jednom trenutku i 24-12, ali Hrvatska je maksimalno otegnula završnicu. Suparnici su onda suvereno nastavili i u drugoj dionici igre, konstantno održavajući šest, sedam poena razlike.

Međutim, treći set je prelomio i Hrvatska je krenula u nevjerojatnu nadoknadu rezultata. U tom su razdoblju Dabrovi poveli osam razlike i Rumunji ih nikako nisu uspjeli stići, a uslijedio je triler od četvrtog seta u kojemu se igralo poen za poen. Rumunjska je imala set loptu na 24-23 koju nije uspjela iskoristiti, a zatim su i jedni i drugi sljedeće set lopte poslali u mrežu na vlastitom servisu. Ipak, Énardovi momci na kraju su se uspjeli odvojiti na dva razlike i izboriti odlučujući period.

U njega je Rumunjska krenula furiozno i povela 6-2, no Hrvatska se s tri uzastopna poena uspjela primaknuti suparnicima i konstantno lovila izjednačenje, a na kraju ga je dočekala preko Petra Dirlića koji je poravnao na 8-8. Međutim, Rumunji su se ponovno odvojili s nekoliko uspješnih blokova i otišli na 13-10; Énard je tada pozvao timeout, Hrvatska je uspjela smanjiti na 13-11, ali Dirlić je zatim jedan servis poslao u mrežu i dao meč-loptu Rumunjima. Zatim je to ponovio i Marko Sedlaček, a to je značilo pobjedu za Rumunjsku.

Dirlić je bio najbolji hrvatski strijelac s 29 poena, ali bolji je na cijeloj utakmici bio Rumunj Alexandru Rata s 30.

Rumunjska će u četvrtfinalu imati težak zadatak jer se susreće s pobjednikom dvoboja Francuska – Bugarska, a Hrvatska ipak nije ostvarila povijesni plasman.