Hrvatska osigurala Euro

Na kraju je i uspjela — bilo je tu i dosta muke, no pobjeda od 1-0 bila je dovoljna za plasman.

Inače, Zlatko Dalić obavio je jednu promjenu u svojem sastavu za večerašnju utakmicu u odnosu na onaj koji je na teren izašao protiv Latvije; Joško Gvardiol vraćen je na stopera umjesto Martina Erlića, a poziciju lijevog beka popunio je Borna Sosa. Prije samog početka utakmice, bivši reprezentativci Milan Badelj i Josip Pivarić dobili su posebna HNS-ova priznanja za doprinos Vatrenima.

Naravno, kao što se očekivalo, Hrvatska je od samog početka držala tempo i diktirala posjed. Luka Modrić u sedmoj je minuti ubacio iz kuta; lopta je neugodno pala na peterac, a Ante Budimir za dlaku ju je promašio. Mogla je to biti vrlo neugodna situacija pred armenskim golom, a Wales je u Cardiffu odmah pokazao da misli ozbiljno i poveo u sedmoj minuti preko Neca Williamsa.

Vatreni su pokušavali probiti Armence, ali nedostajalo je inicijative u duelima jedan na jedan. Prvi konkretniji šut na kraju smo dočekali u 18. minuti. Budimir je pokušao glavom na ubačaj Andreja Kramarića, ali Ognjen Čančarević uhvatio je tu loptu.

His first international goal in a competitive Croatia match – Ante Budimir!



