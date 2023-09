Hrvatska pobijedila Armeniju

Hrvatska je pobijedila Armeniju u Jerevanu i tako uzela maksimalnih šest bodova iz dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Njemačkoj tijekom ove reprezentativne stanke. Nakon golijade protiv Latvije na Rujevici, Vatreni su borbene Armence svladali s 1-0. Rezultat možda sugerira izjednačenu utakmicu, ali ona je bila sve samo ne to: da se hrvatski reprezentativci nisu ispromašivali i da domaći vratar nije briljirao, rezultat bi bio puno uvjerljviji.

Bilo kako bilo, momčad Zlatka Dalića odradila je ove dvije prepreke bez kiksa; maksimalnih šest bodova u utakmicama u kojima se malo moglo dobiti, a puno izgubiti.

I jedno i drugo poluvrijeme odvijalo se po sličnom ključu. Uostalom, tako što je i bilo za očekivati s obzirom na jaz u kvaliteti između Hrvatske i Armenije. Vatreni su utakmicu počeli dominantno, kontrolirajući posjed i održavajući težište igre na domaćoj polovici. Armenija je imala nekoliko pokušaja izlaska u kontru, ali je osim toga bila gotovo pa u potpunosti bezopasna.

Prvu priliku Hrvatska je stvorila u devetoj minuti, kada je Ivan Perišić ubacio za Brunu Petkovića, ali je njegov udarac prošao pored gola. Bila je to samo uvertira za rani hrvatski gol. Prošle su četiri minute, a golu je prethodio korner kojeg je izveo Luka Modrić. Lopta se odbila do Andreja Kramarića, a on je, uz pomoć Osijekovog braniča Stjope Mkrtčjana, zabio za 1-0.

VAR je potvrdio da nema govora o zaleđu i Hrvatska je imala rano vodstvo. Hoće li se ponoviti Latvija, pitali smo se. Pa, i ne baš. Iako je Hrvatska u potpunosti kontrolirala utakmicu, rani pogodak nije bio uvod u gaženje poput onog na Rujevici. Vatreni su do kraja poluvremena složili još nekoliko dobrih akcija (posebno onu Perišića i Luke Ivanušeca u 27. te Kramarića i Perišića u 47.), ali na poluvrijeme se otišlo s 1-0.

Ništa se, jasno, fundamentalno nije promijenilo niti u drugom poluvremenu. Najkraći rezime: Hrvatska je dominirala i promašivala, Ognjen Čančarević je sjajno branio na armenskom golu. Uostalom, sličnu dinamiku vidjeli smo stotinu puta u utakmicama između ovakva dva suparnika. Šanse su se redale: Kramarić u 56., Perišić u 62., Ivanušec u 65., Josip Stanišić u 74., ali rezultat se nije mijenjao.

Dalić je pri samom kraju odlučio malo osvježiti momčad, pa je tako u igru uveo Marka Pašalića (69.) i Lovru Majera (74.) umjesto Kramarića i Ivanušeca. Priča je ostala ista: Hrvatska je dominirala, ali je gol jednostavno nije išao. Armenija je na samom kraju pokazala nešto više života, pogotovo kada je Artur Serobjan nakon jednog kornera imao priliku za izjednačenje.

Na kraju je bilo gušće nego što bi Dalić htio, ali tri boda su u džepu.