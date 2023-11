Hrvatska rutinski pobijedila Latviju

Hrvatska reprezentacija morala je pobijediti u Rigi i to je u konačnici napravila rutinski. Vatreni su u utakmici 7. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. bez puno problema pobijedili Latviju s 2-0 i vratili se na drugo mjesto u skupini, nakon što je Wales kiksao protiv Armenije.

Hrvatska reprezentacija u susret je ušla s ogromnim pritiskom. Porazi od Turske i Walesa gurnuli su Vatrene u ozbiljnu krizu te postavili imperativ rezultata u obje preostale utakmice kvalifikacija. Međutim, s obzirom na to kako su hrvatski reprezentativci ušli u susret, taj pritisak donio im je samo pozitivnu energiju.

Hrvatska je od prve minute u Rigi nastupila onako kako treba (i mora): dominantno, proaktivno, intenzivno. Latvija je jedna od najlošijih europskih reprezentacija i čak i Hrvatskoj u lošoj formi ne bi trebala stvarati probleme, što je bilo očito već nakon prvih 10 minuta. Već u sedmoj Vatreni su vodili s 1-0: Luka Modrić i Luka Ivanušec pronašli su prostor na lijevom boku, ovaj potonji ubacio je u kazneni prostor, a tamo Lovro Majer iz prve posprema loptu u suprotni kut. Nije moglo bolje započeti.

Gol je, naravno, u potpunosti promijenio odnos snaga i dinamiku same utakmice. Latvija više nije imala rezultat s kojim je mogla igrati duboko i bez rizika, Hrvatskoj je pao kamen sa srca. Manje od 10 minuta nakon prvog gola, Hrvatska je de facto riješila i utakmicu. Akcija je bila slična, samo po desnoj strani. Ubacio je Josip Stanišić, a lopta je nakon par sretnih dodira s latvijskim braničima došla do Andreja Kramarića. Igrala se 17. minuta, a Hrvatska je već imala 2-0.

Takav rasplet utakmice u potpunosti je išao na ruku hrvatske reprezentacije; Hrvatska je sa svojom kvalitetom u veznoj liniji bez problema kontrolirala utakmicu i nije dopuštala domaćinu da kontinuirano gradi napade. Domaćin do kraja poluvremena nije napravio ništa dok je Hrvatska imala priliku za 3-0; Ante Budimir je u 33. glavom pucao preko gola Robertsa Ozolsa.

Drugo poluvrijeme bilo je, da ga do krajnosti sažmemo, odrađivanje posla. Dinamika je bila ista: Hrvatska je kontrolirala posjed, tempo, time i utakmicu. Latvija je na mahove pokušavala s više igrača ući u završnicu, ali sve je to bilo stihijski i uglavnom bezopasno. Zlatko Dalić odlučio je u 61. minuti iz igre izvaditi Ivanušeca, koji još uvijek podiže fizičku spremu nakon ozljede, i priliku dati Mariju Pašaliću. Atalantin veznjak zaprijetio je karakterističnim uletom u kazneni prostor i šutom u 72. minuti. Ozols brani.

Hrvatska je posljednjih dvadesetak minuta mirno privela kraju, usporivši ritam kroz kontrolu posjeda i kvalitetno branjenje rijetkih domaćih izlazaka u posljednju trećinu. Dalić je do kraja priliku dao i dvojici debitanata: Marcu Pašaliću i Martinu Baturini. Rijekin napadač odigrao je posljednjih 10, Dinamov pet plus sudačku nadoknadu. Pašalić je u 90. imao priliku zabiti u prvom nastupu za reprezentaciju, ali je pogodio stativu nakon što ga je Majer proigrao. Rezultat se, kao ni dojam, nije mijenjao do kraja.