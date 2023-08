Hrvatske kadetkinje u polufinalu su odbojkaškog EP-a. U šest utakmica imaju stopostotan učinak

Sjajne vijesti stižu nam iz Srbije, gdje se ovih dana održava Europsko prvenstvo za odbojkašice do 17 godina. Hrvatska reprezentacija svoje utakmice odigrava u Vrnjačkoj Banji, gdje je danas upisala svoju šestu pobjedu, u isto toliko utakmica tijekom ovog natjecanja. Sastav koji vodi izbornik Miodrag Stojaković svoj je stopostotan učinak zadržao i nakon ogleda s Gruzijom, te se tako plasirao u polufinale EP-a.

Trijumf nad današnjim suparnicama stigao je već nakon tri seta, u kojima je rezultat bio 32-30, 25-14, 25-21 u korist Hrvatske. Nastavljena je tako sjajna serija rezultata na ovoj kontinentalnoj smotri, pa Stojakovićeve izabranice imaju vrlo dobre izgleda i za osvajanje skupine, odnosno nešto povoljniji ždrijeb u poluzavršnici.

6 od 6, pobjeda naravno na Europskom prvenstvu.Sad je i službeno 🇭🇷 kadetska reprezentacija u polufinalu Europskog… Posted by Hrvatski odbojkaški savez on Tuesday, July 18, 2023

Najviše je poena u ovaj današnji trijumf ugradila Lana Francetić, njih 15, dok ju je u stopu pratila Maša Mlinar s 13. Inače, u dosadašnjem tijeku natjecanja ubilježene su pobjede Italije (3-1), Poljske (3-2), Srbije (3-0) te Bugarske (3-2), reprezentacija koje dolaze iz vrlo jakih odbojkaških sredina i saveza, a sve je započelo uvjerljivim trijumfom nad Estonijom (3-0).

Našim kadetskim reprezentativkama je preostao još samo ogled s Nizozemskom, u kojoj bi se moglo osigurati i osvajanje skupine, ako se to ne ostvari još i prije, današnjim kiksom Talijanki. Još je teško za reći tko će im biti suparnik u tom polufinalu, no vrlo je izvjesno da će to biti netko iz trolista Grčka–Turska–Slovenija, ostali su praktički bez šansi za nastavak natjecanja iz skupine koja se odigrava u Mađarskoj.