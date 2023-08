Hrvatski košarkaši igrat će finale. Znamo da je riječ o pretkvalifikacijama, ali lijepo zvuči

Hrvatska košarkaška reprezentacija odlično je odradila obveze u skupini europskih pretkvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu, a danas je nastupila u polufinalnoj utakmici protiv Ukrajine u Istanbulu. S obzirom na prethodne predstave, očekivala se još jedna pobjeda koja bi trasirala izabranike Josipa Sesara u nedjeljno finale, a to se i dogodilo slavljem 85-70.

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu, ali Ukrajinci su se u prvom poluvremenu nekoliko puta vraćali i tako održavali situaciju neizvjesnom. Momci u bijelo-crvenim dresovima otvorili su susret serijom 15-4 nakon čega je suparnički izbornik morao zvati ljutiti time-out, a to se pokazalo vrlo plodonosnom odlukom budući da je Ukrajina u sljedećim minutama zabila sedam vezanih poena.

Ipak, Hrvatska se uspjela vratiti i prvu četvrtinu zaključiti s vodstvom sedam razlike — iako je nekoliko puta bila na pragu ostvarivanja dvoznamenkaste prednosti — a u drugoj su Sesarovi izabranici imali još i najviše problema. Prvo su otišli na plus devet, no zatim su uslijedile tri izgubljene lopte u napadu. Ukrajinci su odgovorili preko trica i linije slobodnih bacanja te došli do izjednačenja, ali Hrvatska je na predah ipak, naposljetku, otišla s plus šest.

Utakmica se potpuno prelomila u trećoj četvrtini; Hrvatska je ondje napravila seriju 14-0 i pobjegla Ukrajini na nedostižnih 20 razlike, a ostatak ogleda pretvorio se u puko odrađivanje posla. Sredinom posljednje četvrtine vidjeli smo i krasan potez Darija Šarića i Marija Hezonje; šibenski košarkaš tada se povezao u sjajan alley-oop s kolegom iz Real Madrida.

Najbolji hrvatski strijelac bio je upravo Hezonja s 22 poena, Ivica Zubac ubacio je 20 uz sedam skokova, a Šarić se zaustavio na 18 poena i osam uhvaćenih lopti. Oleksandr Kovliar bio je najproduktivniji Ukrajinac s 20 poena, osam asistencija i četiri skoka.

U drugom polufinalu sastaju se Švedska i Turska, a taj je susret na rasporedu u 20 sati.