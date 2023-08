Hrvatski košarkaši saznali suparnike na putu do EuroBasketa. Bit će to Francuska, BiH te Cipar

Nakon što je tijekom ovog ljeta napokon izborila svoje mjesto u kvalifikacijama za EuroBasket 2025. godine, hrvatska košarkaška reprezentacija saznala je sada i tko joj stoji na putu do te smotre. Današnjim ždrijebom u Münchenu određeno je da će to biti Francuska, Bosna i Hercegovina te Cipar, jedan od domaćina Europskog prvenstva.

To ujedno znači i da će iz ove skupine plasman na EuroBasket ostvariti tek dvije reprezentacije, a ne tri kao u preostalim grupama, s obzirom da jedna kvota pripada Cipranima. Inače, kvalifikacije će se igrati u tri kruga, i to u drugoj polovini veljače te krajem studenog iduće godine, odnosno od 17. do 25. veljače 2025.

Cipar, Francuska, Bosna i Hercegovina! Donosimo i datume odigravanja utakmica te sustav natjecanja. 🇭🇷 Posted by Hrvatski košarkaški savez on Tuesday, August 8, 2023 S Francuskom je naša reprezentacija dosad igrala osam puta u službenim utakmicama, pritom je skupila tri pobjede i pet poraza. Sedam je dosad zabilježenih dvoboja s BiH, u kojima je Hrvatska ubilježila četiri slavlja te je tri put poražena, dok je u okršajima s Ciprom trijumfirala u sva četiri ogleda. No, to je još daleka budućnost za vrste lekciju pod vodstvom izbornika Josipa Sesara, najprije joj slijede pretkvalifikacije te moguće kvalifikacije za Olimpijske igre, a onda možda i nastup na tom natjecanju. Prva faza je zakazana već za ovaj kolovoz, nakon koje će nam neke stvari biti jasnije u vezi s budućnošću hrvatske košarkaške reprezentacije.

