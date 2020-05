Hrvatski obol povratku: Tin Jedvaj zabio je svoj drugi gol za Augsburg u porazu od Wolfsburga

Nakon dva mjeseca stanke danas nam se vratila Bundesliga. I dok je glavni fokus bio na utakmici između Borussije Dortmund i Schalkea (4-0), isplati se zabilježiti i ono što se događalo na WWK Areni, odnosno na utakmici između Augsburga i Wolfsburga.

Augsburg je kod kuće poražen 2-1, a jedini gol za domaću momčad postigao je u 54. minuti hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj. Za goste su zabili Renato Steffen u 43. minuti i Daniel Ginczek u prvoj minuti sudačke nadoknade.

It's been credited to Tin Jedvaj! We won't take it away from you, Tin 😉⚽️ pic.twitter.com/r6N96pi9Rj

— FC Augsburg (@FCA_World) May 16, 2020