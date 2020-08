Hulkov povratak: Pérez ima koronavirus, a na Silverstoneu će ga zamijeniti Nico Hülkenberg

Prva vijest iz svijeta Formule 1, uoči nedjeljne VN Britanije, prve od dvije uzastopne utrke na legendarnom Silverstoneu, je prvi pozitivni slučaj na koronavirus.

Riječ je o Sergiju Pérezu, vozaču Racing Pointa, koji je u četvrtak bio pozitivan na testiranju, a ubrzo je i otišao u karantenu.

Šef momčadi Otmar Szafnauer nije puno dvojio i odmah nazvao svog starog prijatelja. Njemački vozač Nico Hülkenberg zamijenit će Meksikanca na obje utrke na Silverstoneu.

