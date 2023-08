HUNS je objavio nominacije za najbolju postavu HNL-a. Najviše ih je primio Dinamo, čak 11

Već po gotovo ustaljenoj tradiciji, Hrvatska udruga Nogometni sindikat (HUNS), koja okuplja profesionalne igrače iz naše zemlje, organizira izbor za najbolju postavu u protekloj sezoni domaćeg prvenstva. Pravo glasa za već 11. Trofej Nogometaš imali su svi igrači i treneri, a iz HUNS-a su poručili kako je u ovogodišnjem izboru sudjelovao rekordan broj glasača, ne otkrivajući pritom točnu brojku.

No, zato su iz udruge otkrili nominirane, i to raspoređujući ih po linijama na terenu. Najviše ih primili Dinamovi igrači, njih čak jedanaestorica našli su se u ovom izboru. Zatim slijede Hajduk s pet, Rijeka s tri, a više od jednog ima još samo Istra 1961, i to točno dvojicu. Po jednog predstavnika imaju još i Lokomotiva te Varaždin, a zanimljivo da se tu nije našao nijedan igrač trećeg Osijeka.

Krenimo redom, za titulu najboljeg vratara bore se Dominik Livaković (Dinamo), Nediljko Labrović (Rijeka) te Ivan Lučić (Hajduk) dok je izostao Lovro Majkić (Istra), po Sofascoreu najbolje ocijenjeni golman HNL-a. U obrani su nominirani Emir Dilaver (Rijeka), Einar Galilea i Luka Hujber (Istra), Dario Melnjak (Hajduk), Josip Šutalo, Stefan Ristovski i Dino Perić (Dinamo). Za mjesto među samo tri najbolja vezna igrača bore se šestorica nominiranih, redom su to Arijan Ademi, Josip Mišić i Martin Baturina (Dinamo), Filip Krovinović (Hajduk), Luka Stojković (Lokomotiva) i Tonio Teklić (Varaždin). U konkurenciji za napad su, u lovu na također tri mjesta, Marko Livaja i Emir Sahiti (Hajduk), Bruno Petković, Luka Ivanušec i Dario Špikić (Dinamo) i Matija Frigan (Rijeka). 𝗧𝗥𝗢𝗙𝗘𝗝 𝗡𝗢𝗚𝗢𝗠𝗘𝗧𝗔𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟯 – 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗥𝗔𝗡𝗜 🏆⚽️🇭🇷Donosimo Vam nominirane napadače koji konkuriraju za tri pozicije u napadu za… Posted by Hrvatska udruga "Nogometni sindikat" on Sunday, July 16, 2023 HUNS će dodijeliti nagrade i za najbolji travnjak, za to konkuriraju Maksimir, Poljud te Rujevica. Isto tako, objavljene su nominacije i za najboljeg igrača Prve hrvatske malonogometne lige, u tom su izboru Tihomir Novak i Kristijan Čekol iz redova prvaka Futsal Dinama, ali i Antonio Sekulić (Olmissum) te Vitor Lima (Osijek). Priznanje se dijeli i za najbolju nogometašicu domaćeg prvenstva, tu su Anela Lubina i Izabela Lojna iz Osijeka te Jasna Đoković iz Splita. Nisu objavljene nominacije za najboljeg igrača među njihovim muškim kolegama, kao niti za onog među igračima do 21 godine, ali ni točan datum objave konačnih rezultata.

