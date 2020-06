Hvala i doviđenja: Panathinaikos je poslao službeni zahtjev za istupanjem iz Eurolige

U studenom 2015. godine Euroliga ušla je u ‘dil’ s kompanijom IMG, a jedan od aspekata posla bilo je i potpisivanje desetogodišnjeg ugovora za sudjelovanje u natjecanju na što se odlučilo 11 klubova. Vlasnici ‘licence’ postali su tako Efes, CSKA, Armani, Barcelona, Fenerbahçe, Baskonia, Maccabi, Olympiakos, Real Madrid, Žalgiris i Panathinaikos.

Ta će se brojka vjerojatno ubrzo spustiti na deset.

Naime, Panathinaikos je vodstvu Eurolige poslao i službeni zahtjev za istupanjem iz natjecanja.

U dopisu se navodi kako je Euroliga o svemu već bila obaviještena neformalno, ali je zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa od Panathinaikosa tražila diskreciju. Međutim, kako službene reakcije nakon toga od strane Eurolige nije bilo, u Panathinaikosu su odlučili formalizirati svoj zahtjev.

Letter from Panathinaikos' BC president, Manos Papadopoulos to Jordi Bertomeu: "Panathinaikos BC hereby in written formally expresses its intention to transfer the Club's license and shares". #paobc pic.twitter.com/nEfgPdvBIJ

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) June 11, 2020