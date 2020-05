Hvata zalet za Hajduk: Diamantakos Karlsruheru zabio svoj 10. ovosezonski pogodak

Vjerujemo da mnogi Hajdukovi navijači ovih tjedana znatiželjno okreću poglede prema 2. Bundesligi gdje u St. Pauliju trenutno igra budući napadač Bilih Dimitrios Diamantakos.

I, eto, danas je poentirao u remiju protiv Karlsruhera ubacivši se u rupu između dva domaća stopera i prebacivši vratara u 55. minuti. Nesreća za njega krila se u tome što je njegova momčad primila pogodak samo dvije minute kasnije, ali Grk se vjerojatno nada kako ovaj pogodak znači povratak u formu u svom trećem nastupu nakon pauze.

56' James #Lawrence opens up the home defence with a header from midway and Dimitrios #Diamantakos lifts the ball over the onrushing keeper to open the scoring!#fcsp | #kscfcsp 0-1 pic.twitter.com/VyFOSc3WHJ

— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) May 30, 2020