Hvatanje ritma u finišu prvenstva: Ante Budimir zabio je dva gola u pobjedi Mallorce nad Celtom

Nakon što je u prošlom kolu La Lige Ante Budimir za Mallorcu odigrao 66 minuta i zabio iz penala Athletic Bilbau, pisali smo da bi to možda mogao biti znak hvatanja golgeterske forme. A tako bi doista moglo i biti.

Naime, Mallorca je danas u 33. kolu prvenstva dočekala Celtu i stigla do visoke pobjede od 5-1. U 13. minuti Mallorcu je u vodstvo doveo baš Budimir, ponovno iz penala. U 27. minuti Cucho je povisio na 2-0, a 13 minuta kasnije za 3-0 zabija Alejandro Pozo.

U 52. minuti Budimir je postigao svoj drugi gol na utakmici. Izbio je sam ispred Celtina vratara i mirno poslao loptu u mrežu za 4-1. Konačnih 5-1 u 60. minuti postavio Salva Sevilla.

Jedini gol za Celtu na utakmici postigao je u 50. minuti iz penala Iago Aspas.

Uglavnom, bio je to Budimiru 12. gol ove sezone u prvenstvu. U posljednja dva kola dobio je minutažu i iskoristio je. Prilika će do kraja sezone vjerojatno biti još… Također, Budimir je protiv Celte odigrao četvrtu utakmicu ove sezone u kojoj je zabio dva gola.

Ante Budimir scores his 4⃣th brace of the season, matching Dani Guiza's record for @RCD_Mallorca in 2007/08! ✌️#RCDMallorcaCelta pic.twitter.com/ouGzGhyyNQ

— LaLiga English (@LaLigaEN) June 30, 2020