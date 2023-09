Hvatanje zaleta u Belgiji: Westerlo je opet izgubio, ali važnije je spomenuti da je Frigan opet zabio

Nakon što je u prošlom kolu postigao prvijenac u belgijskom prvenstvu u porazu od Mechelena, Frigan se na to naslonio svojim drugim pogotkom zaredom. Cercle je riješio Westerlo dvama pogocima mladog Togoanca Kévina Denkeyja, no hrvatski centarfor uspio je doći do počasnog gola za goste u trećoj minuti sudačke nadoknade na asistenciju iskusnog Lukasa Van Eenooa.

Frigan got himself on the scoresheet against Cercle Brugge. Sadly his goal wasn't enough as his team lost 2-1.

2 goals so far for him this season. 🚨 pic.twitter.com/6n9PfgZn6r

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) September 2, 2023