I Česi imaju svoj slučaj Fontana, trojica su iz reprezentacije izbačena zbog izlaska do jutra

Već je više od 17 godina prošlo otkako je Hrvatsku potresao slučaj Fontana, kada su zbog bez izbornikova znanja u narodnjački klub otišli Darijo Srna, Ivica Olić te Boško Balaban. Zbog toga su kažnjeni izbacivanjem iz kadra Slavena Bilića, no bilo je to tek na početku kvalifikacija za Euro 2008. godine, pa je šteta praktički bila minimalna.

Situacija je, ipak, znatno teža i drugačija u vezi sa današnjim slučajem u češkoj reprezentaciji, koji ima podosta sličnosti s ovim trojcem Vatrenih. Naime, pred tim je sastavom u ponedjeljak važna utakmica s Moldavijom te ju za plasman na Euro ne smiju izgubiti, no niti to nije spriječilo tercet Vladimír Coufal-Jan Kuchta-Jakub Brabec da do jutra ostanu u jednom noćnom klubu u Olomoucu.

Naravno, iz Češkog nogometnog saveza (FAČR) odmah su im poslali obavijest o izbacivanju iz reprezentacije, pa će tako izbornik Jaroslav Šilhavý bez njih morati loviti vizu za Njemačku iduće godine. Vratili su se oni odmah u svoje klubove, a ne sumnjamo da je atmosfera u reprezentativnom kampu sada posve narušena i poljuljana, što bi itekako mogli iskoristiti Moldavci te pobjedom izboriti prvi plasman na Euro. Eto, izgleda da takvi incidenti nisu rezervirani samo za nogometaše s naših prostora, nedozvoljeno tulumarenje problem je i za druge reprezentacije…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se