I dalje ne znamo što s juniorima: Dinamo sada želi odigrati zaostalu utakmicu s Dugopoljem

Kako će se rasplesti situacija u Prvoj HNL za juniore još nije poznato. Prije tri dana Izvršni odbor Hrvatskog nogometno saveza proglasio je trenutnu tablicu konačnom, ali nije proglasio i prvaka — u trenutku prekidanja natjecanja, kao što je svima poznato, Hajduk je bio na prvom mjestu s dva boda više i utakmicom više od drugoplasiranog Dinama.

Ulog je ogroman, jer je riječ o plasmanu u juniorsku Ligu prvaka.

Zaostala utakmice je ona iz 16. kola protiv Dugopolja.

O svemu tome oglasio se danas i Dinamo, odnosno Krešimir Antolić, član Uprave Dinama, koji je za HNTV rekao da bi iz maksimirske perspektive bilo najpoštenije da se ta zaostala utakmica i odigra. U početku se gurala ideja o proglašenju prvaka prema “prosjeku bodova”… Iz Splita je pak, podsjetimo, stigao prijedlog o ‘majstorici’.

“Ovo je jedna specifična situacija koja nije riješena propozicijama HNS-a. Pročitali smo odluku IO da se prekidaju prvenstva i da je tablica konačna. Nismo sretni što Dinamo nije došao u situaciju da na jedan logičan, pravedan i sportski način odigra svoju zaostalu utakmicu i da imamo isti broj odigranih utakmica kao i svi drugi te da se onda gleda tko ima više bodova pa da taj bude prvi”, kaže Antolić. “Podsjetio bih da je Uefa 24. travnja 2020. donijela smjernice koje govore o načinu i načelima na kojima bi nacionalni savezi morali rješavati takve stvari. To su načela transparentnosti, objektivnosti i nediskriminacije. Je li diskriminatorno to što su Dinamu zavezane ruke u pogledu toga da odigra svoju zaostalu utakmicu — to prepuštam ljudima da sami zaključe.”

Antolić je podsjetio i kako konačna odluka nije donesena, a kada bude da će tu odluku Dinamo prihvatiti, uz nadu da će se HNS “voditi načelima UEFA-e”.

Koliko god ona ostavljala prostora slobodnim interpretacijama.