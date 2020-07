I izbornik i skaut i pomoćnik: Ognjen Vukojević ulazi u stožer Mircee Lucescua u Dinamo Kijevu

Ognjen Vukojević našao je još jedan angažman.

Bivši hrvatski reprezentativac potpisao je dvogodišnji ugovor s Dinamom Kijevom u kojem će biti jedan od pomoćnika Mircee Lucescua. Nakon ozbiljnog natezanja Lucescu je ipak preuzeo klub iz Kijeva.

Postoji i mogućnost produžetka ugovora na još jednu godinu.

According to Ukrainian media

Former Croatia & Dynamo Kyiv defensive midfielder Ognjen Vukojevic has agreed contract terms to join Lucescu’s backroom staff https://t.co/qH2bpz7YE2

