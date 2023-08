I Jakirović objavio priopćenje: ‘Niti u jednom trenutku nisam bio neprofesionalan prema Rijeci’

Odlazak Sergeja Jakirovića iz Rijeke u Dinamo i danas je glavna tema u hrvatskim medijima. Bosanskohercegovački strateg potpuno je neočekivano promijenio sredinu, a Rijekin predsjednik Damir Mišković otkrio je kako je saznao za to tek kad su Modri već objavili dovršetak posla na svojim stranicama.

Mišković se nije libio takve poteze prozvati “sportskom sramotom”, uslijedilo je i klupsko priopćenje koje je bilo prilično žestoko, a jutros je dao još jedan intervju, onaj za Radio Rijeku, u kojemu se još malo pozabavio time što se dogodilo. Zanimljivo, Jakirović je jučer ujutro u razgovoru s istom stanicom najavio nadolazeći dvomeč playoffa Konferencijske lige s Lilleom da bi samo nekoliko sati kasnije bio predstavljen u Dinamu.

Popularni Jakir sada je i sam odlučio kazati koju o cijeloj situaciji te se oglasio na Instagramu.

“Kao što svi znate, jučer sam prihvatio ponudu GNK Dinamo za preuzimanjem trenerske pozicije”, napisao je donedavni Rijekin strateg. “Već sam naglasio kako je takav razvoj događaja bio brz i pomalo neočekivan. Ovim putem se želim oglasiti o nekim sebi bitnim stvarima. Prije svega se želim zahvaliti HNK Rijeka na ukazanoj prilici da vodim klub s Rujevice i da zajedno sa mojim stručnim stožerom i igračima Rijeku vratimo na put pobjeda. Smatram da smo u tome uspjeli i izuzetno sam na to ponosan. Također, želim se zahvaliti svim navijačima Rijeke koji su od prvog dana bili fantastična podrška svima nama u klubu. Život piše svoje priče. Donosi nam prilike i izazove, uspone i padove. Tako je i u mom životu od prvog dana kada sam zaigrao nogomet pa do danas kada sam trener. Kao sportaš, nikada nisam bježao od izazova i želje za napretkom. Nikada to nisam ni skrivao. Ista me je želja odvela iz Mostara u Rijeku.”

U nastavku ističe kako se nije ponio neprofesionalno prema bivšem poslodavcu.

“Moji motivi su uvijek bili primarno sportske prirode”, naglasio je Jakir. “U tome leži veliki dio razloga zašto sam prihvatio poziv Dinama. Rastanci su uvijek teški i donose emocije. Unatoč tomu, važno mi je naglasiti da niti u jednom trenutku nisam bio neprofesionalan prema HNK Rijeka. Svoju odluku sam obznanio predsjedniku Miškoviću i tek onda dao potvrdan odgovor Upravi Dinama. Rijeka i Riječani će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. lako sam svjestan da će nekim navijačima ostati gorak okus, nadam se da će s obzirom na gore navedeno pronaći načina da razumiju moju odluku. Danas kreće nova stranica u mom životu. Svaki dan ćemo predano raditi na ciljevima u Dinamu siguran sam da ćemo u tome uspjeti! Za sve ostalo, pričat ćemo na terenu.”