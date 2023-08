I nismo nešto šokirani informacijom da je Ten Hag oduzeo kapetansku vrpcu Harryju Maguireu

“Nakon razgovora s trenerom, danas me obavijestio o tome da mijenja kapetana”, napisao je. “Objasnio mi je razloge i iako sam osobno jako razočaran, nastavit ću davati sve od sebe svaki put kad nosim dres. Htio bih se zahvaliti navijačima Uniteda za ogromnu podršku dok sam nosio vrpcu. Od dana kada sam preuzeo ulogu prije tri i pol godine, bila je to ogromna privilegija i jedan od najponosnijih trenutaka u mojoj karijeri.”

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.

So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 16, 2023