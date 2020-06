I sucima su potrebne pripreme pa traže nekoliko prijateljskih utakmica da se i oni zagriju

Petnaest dana udaljeni smo od zacrtanog datuma nastavka engleske Premier lige; menadžeri su u procesu smišljanja taktika, nogometaši hvataju formu i odmjeravaju snage na treninzima, a publika koja će oglede pratiti isključivo preko ekrana nestrpljivo čeka.

Da bi sve funkcioniralo kako treba, formu će morati uhvatiti i suci.

Vremena nema puno, a njihove su mogućnosti za pripremu vrlo limitirane.

Neki poučci mogu se kopirati iz njemačkog prvenstva u kojem su od nastavka sezone odigrana četiri kola, međutim proučavanje snimaka nikako se ne može izjednačiti sa situacijama u realnom vremenu na samome terenu. I zato sudačka organizacija sa zdravstvenom kreće u razgovore nadajući se da će u preostalom vremenu do početka sezone uspjeti štogod kroz kakav prijateljski ogled i uživo odsvirati.

