I to se broji: Karlo Matković je MVP studenog u ABA ligi iako je odigrao samo dvije utakmice

Matković je kroz studeni prosječno ostvarivao 18 i pol poena uz osam skokova te dvije i pol ukradene lopte uz blokadu i pol, ali bizarno je to što je odigrao samo dvije od četiri utakmice. Briljirao je protiv Borca i FMP-a, ali je velike pobjede nad Partizanom i Budućnosti propustio zbog ozljede.

.@KarloMatkovic15 of @KKCedOL is the NLB MVP of the AdmiralBet #ABALiga for the month of November! Congratulations! 👏👏

More at: https://t.co/VYkspBDVET pic.twitter.com/TsoRVRMlpU

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 29, 2023