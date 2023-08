I to se broji: Mate Pavić je s Ukrajinkom izborio finale Wimbledona u mješovitim parovima

S obzirom na to da u paru s Nikolom Mektićem nije mogao dalje od osmine finala Wimbledona, Mate Pavić okrenuo se mješovitim parovima u kojima je ovaj put kudikamo uspješniji. Tako je u paru s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok ušao u finale turnira u All England Clubu.

Polufinalni suparnici splitskom tenisaču i Ukrajinki bili su Britanac Jonny O’Mara i sunarodnjakinja mu Olivia Nicholls, a sedmi nositelji ipak su ih svladali u tri seta. U prvome su parovi razmijenili po break pa se išlo u trinaestu igru gdje su Pavić i Kičenok prelomili dosta kasno i s 8-6 uzeli set.

U drugom su ipak zaštekali servisi pa su O’Mara i Nicholls s dva breaka u nizu otišli na 5-2, a iako su izgubili i jedan svoj servis, ipak im je bilo dosta za 6-4 i izjednačenje. Skoro su do breaka došli na otvaranju trećeg, ali Pavić i Kičenok spasili su 30-40, a onda su i sami oduzeli servis za 3-1.

Bilo je to dovoljno za pobjedu. Do kraja su svi suvereno servirali, a to znači i 6-3 te pobjedu za hrvatsko-ukrajinsku kombinaciju koja sada u finalu igra protiv Jorana Vliegena i Yifan Xu.

Paviću će ovo u mješovitim parovima biti prvo finale Wimbledona, a osvajao je Australian Open i US Open u muško-ženskim kombinacijama. Osim toga, ima po naslov u Australiji, SAD-u i na Wimbledonu u muškim parovima.