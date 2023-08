Igor Bišćan nakon uvjerljivog trijumfa: ‘Vrag nikad ne spava, treba biti maksimalno ozbiljan’

Dinamo je danas deklasirao Astanu na Maksimiru, pobijedio 4-0 uz hat-trick Luke Ivanušeca i tako uspješno krenuo u ovogodišnji lov na Ligu prvaka. Momčad Igora Bišćana u odličnom će raspoloženju otići na uzvrat drugog pretkola najelitnijeg europskog klupskog natjecanja, a trener maksimirske momčadi prokomentirao je viđeno.

“Čestitam ekipi, dečki su odigrali vrlo dobro, postigli smo rezultat kojim bi bili zadovoljni prije utakmice”, rekao je pred kamerama Max Sporta. “Nešto mirnije ćemo se spremati za uzvrat. Znali ćemo da ćemo probijati taj blok, dosta smo pokušavali i nismo im dali da predahnu. Kako je vrijeme odmicalo, tako smo bili sve opasniji. Kad smo zabili prvi gol još smo dodatno živnuli i na kraju bili dosta efikasni, imali dosta šansi da budemo i efikasniji, ali ne treba biti prezahtjevan. Čestitke dečkima, bilo je bitno vratiti se na pobjednički put nakon Hajduka.”

Prolazak nije osiguran, ali 4-0 je golema prednost.

“Mi koji smo prošli dosta znamo da treba biti oprezan i da se treba maksimalno ozbiljno spremati jer vrag nikad ne spava, treba ići tamo i biti maksimalno ozbiljan”, upozorio je Bišćan. “Neke stvari realno postoje, neke su nametnute i nema ih smisla komentirati. Drago mi je da su dečki pokazali da ima kvalitete i da jedan lošiji rezultat ne može puno utjecati na nas. Dobra je situacija pred uzvrat, ali ozbiljno idemo dalje.”

Bišćan zasad nije koristio puno igrača, ali fizički su svi dobro.

“Zasad to funkcionira, nadam se da ćemo ipak dobiti i tražiti nekolicinu igrača u rotaciji”, izjavio je. “Za par dana idemo u Pulu pa put, bit će velika potrošnja. Nismo bili na optimalnom nivou, sad s utakmicama je fizički sve bolje i bolje, dobro je da se dečki dobro osjećaju. Ima prostora da bude još bolje, ali što se tog tiče smo OK.”

Stižu i pojačanja. Takuro Kaneko bio je na tribini, a Bogdan Mihajličenko dobio je priliku u drugom poluvremenu. Također, Marko Bulat izašao je van bolne grimase.

“Rezultat nas je poslužio pa sam mu dao šansu da osjeti ekipu”, izjavio je za Ukrajinca. “Jučer je tek došao, odradio pola treninga s momčadi, vidi se da ćemo imati koristi od njega. Trebat će mu malo da uhvati ritam, kad nije u ritmu iziskuje neko vrijeme. Kaneko je s nama, on neće imati pravo igrati u uzvratu, ali za Pulu će biti u konkurenciji. Vidjet ćemo za Bulata, čini se da nije preozbiljno.”

Ivanušec je zabio hat-trick…

“Jako sam sretan zbog Ivanušeca, još jednom je pokazao o kakvom se igraču radi, pomogao je svojoj momčadi da smo pozitivni pred uzvrat. Odmah kad sam došao rekao sam što mislim o njemu, on to potvrđuje. Igrač reprezentativnog kalibra i mislim da je to dovoljno za reći o njemu.”

Modri su računali na koju prigodu iz prekida…

“Pripremali smo solucije iz kornera i prekida jer smo očekivali da ćemo biti pred njihovim golom. Nešto je prošlo, nešto smo promašili tako da smo OK. Računali smo na to, šteta da nismo zabili gol iz toga, ali bili smo s dobrom energijom. Prvih 15-ak minuta smo i mi bili malo oprezni, igraju se dvije utakmice. Računali smo na tešku i čvrstu utakmicu, kako smo mi stiskali, tako su oni gubili snagu. Počeli su se otvarati prostori, koristili smo to i jako sam zadovoljan.”

Kad se prođe dalje, slijedi težak dvomeč s AEK-om, ali prije toga HNL ogled u Puli…

“Što se tog tiče, neću komentirati, čekam da prođemo dalje. Ništa unaprijed ne zaključujemo, i sam sam igrao utakmice gdje smo stizali istu prednost pa se stizalo i obratno. Treba biti maksimalno ozbiljan. HNL, Istra, opet bitna utakmica, teško gostovanje. Vidjet ćemo kako ćemo se posložiti, treba uzeti u obzir da idemo na dalek put. Vidjet ćemo kako ćemo najbolje procijeniti.”

Kratki komentar dao je i Luka Ivanušec.

“Mislim da smo bili dominantni, da je moglo biti i više”, rekao je hrvatski reprezentativac. “Malo više koncentracije u završnici. Ali, 4-0 je OK. Mislim da možemo biti rasterećeni, ali moramo ozbiljno otići na to gostovanje. Drago mi je zbog hat-tricka, Mislavu Oršiću želim da se oporavi što prije. Već smo se čuli, sada to želim reći javno. Prvi puta sam uzeo loptu u karijeri, bila mi je želja i drago mi je zbog hat-tricka. Danas smo se dogovorili da moramo ući maksimalno ozbiljno jer znamo što nas čeka tamo nakon takvog leta, vremenske razlike i umjetne trave.”