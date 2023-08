Igor Bišćan: ‘Očekujemo dobar rezultat i trofej. Igramo na svom terenu, uz dobru atmosferu’

Još nas samo jedan dan dijeli od dvoboja za prvi ovosezonski trofej, odnosno Superkupa između Dinama i Hajduka na Maksimiru. Ta će utakmica biti jedan od prvih indikatora kakve su bile pripreme i jesu li dobra ovoljetna pojačanja, a pobjedničkom sastavu dat će i dodatan vjetar u leđa. Taj je sraz danas najavio i trener Plavih, Igor Bišćan bio je na druženju s novinarima.

“Uzbuđeni smo, a vjerujem da su i navijači. Utakmica koja je dobrodošla i nama i Hajduku i svima koji vole nogomet. Očekujemo dobru igru, da se predstavimo u dobrom svjetlu, odnosno da nastavimo gdje smo stali. Očekujemo dobar rezultat i još jedan trofej. Stanje u momčadi je dobro, zadovoljan sam kako su prošla ova četiri tjedna priprema”, rekao je Bišćan na početku konferencije.

Oba ova sastava glavninu su svojih priprema odradili u Sloveniji, igrajući utakmice s nekolicinom europskih suparnika.

“Gledali smo sve Hajdukove utakmice. Očekujem ozbiljnu ekipu kao i na kraju prošle sezone. Bilo je vrlo dobro s njihove strane pred kraj prvenstva i postizali su dobre rezultate, što nekad nije bio slučaj. Trofej je u igri, igramo na svom terenu, bit će dobra atmosfera. Moramo biti pravi i pokazati se u pravom svjetlu. Trenera Ivana Leku izuzetno poštujem, a Marko Livaja je ponajbolji igrač lige ili u top tri”, dodaje.

Dinamo na početku očekuje jak ritam, odmah u prvom kolu HNL opet slijedi derbi s Hajdukom, a onda kreću i obaveze u Europi.

“Treba prihvatiti situaciju kakva jest, vidjet ćemo koliko smo od nivoa na kojem želimo biti, to je dobro s jedne strane. Superkup smo zaslužili zbog cijele prošle sezone. Treba vidjeti kako najbolje iskoristiti situaciju da budemo dobri za dalje. Igramo u ritmu subota-petak, to jak ritam, brutalan, ali Dinamo je na to navikao. Svjesni smo toga i trebat ćemo dobar broj igrača za to i da rezultati budu dobri”, zaključio je Bišćan.