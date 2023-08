Igor Bišćan uoči Gorice: ‘Neće nam biti nimalo lako, ali moramo ići utakmicu po utakmicu’

Dinamo je u dobrom naletu, u proteklih je 10-ak dana upisao tri pobjede, i to bez primljenog pogotka, s gol-razlikom 9-0. Iako je svima na Maksimiru u mislima uglavnom samo AEK i prvi dvoboj u Grčkoj, prije toga se još treba odraditi i prvenstveni ogled s Goricom. Neće biti lako Plavima u tom srazu, nakon dugotrajnog leta i 90 minuta s Astanom na umjetnoj podlozi.

“Čini se da nismo imali problema s ozljedama ili istegnućima”, poručio je trener Igor Bišćan na današnjoj tiskovnoj konferenciji, pa nastavio:

“Umor je prisutan, ali okrećemo se utakmici i želimo je dočekati što svježiji. Neke igrače smo odmorili u Kazahstanu, pa će oni početi utakmicu. Što se tiče Gorice, neki od prošlosezonskih igrača više ni nisu tamo. No, sličan je kadar kao i prošle godine, to je kompetitivna i posložena momčad, neće nam biti nimalo lako. No, kvalitetniji smo i idemo po pobjedu.”

Ovo bi, dakle, trebalo značiti da će od prve minute ovog puta krenuti i Luka Ivanušec, koji je ostao na klupi protiv Astane, te Martin Baturina, s 15-ak minuta odigranih u tom dvoboju ove srijede. Naravno, jedna od glavnih tema bio je taj okršaj s AEK-om, najvažnija Dinamova utakmica u dosadašnjem tijeku sezone.

“Moramo ići utakmicu po utakmicu, oba natjecanja su bitna. Europa je u ovoj fazi sezone najvažnija, ali sve što se događa u HNL-u utječe na atmosferu pred tako bitnu utakmicu. Spremamo se za Goricu, pokušavamo dozirati opterećenja da dočekamo AEK u što boljem stanju. Nadam se da će tako i biti protiv Gorice, iako će se trebati pomučiti, a onda ćemo dati sve da budemo što bolji u Ateni”, zaključio je Bišćan.