Igor Vori se predstavio kao trener PPD Zagreba. Iz kluba poručuju da je on dugoročno rješenje

Na netom održanoj konferenciji za medije predstavljen je novi glavni trener rukometnog kluba Prvo plinarsko društvo Zagreb – Igor Vori! 💫💥 Zavidnu igračku karijeru je završio u našem klubu dok trenersku ovdje započinje! Dobrodošao natrag @igorvori09 🦁🙌🏼 . #newcoach #rkzagreb #Lions #iznadsvihzagreb💙