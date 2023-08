Igorovo umijeće pregovaranja: Štimčeva Indija ipak će nastupiti na Azijskim igrama

Naime, indijske vlasti promijenile su odluku i sada će dopustiti nogometašima nastup na Azijskim igrama, a ključnu ulogu u pregovorima odigrao je i Štimac koji je obavio razgovor s Ministarstvom sporta. Osim nogometaša, u Kinu putuju i nogometašice.

“Nemojmo zaboraviti dati veliku zahvalu ministru sporta, premijeru, našem glavnom tajniku i predsjedniku Saveza na velikom trudu kako bismo slavili ovo danas”, kazao je bivši hrvatski izbornik. “Jako mi je drago zbog milijuna naših navijača koji su posljednjih tjedana slali poruke, mailove, tweetove podržavajući naš nogomet i razvijajući nogometnu kulturu u zemlji. Ovo je jako važan momentum za naš nogomet i, nadam se, nova velika prilika za naše mladiće da se predstave na velikoj pozornici.”

Otkrio je popularni Štico i detalje razgovora…

“Nije to bila prezentacija, znam koliko su zaposleni ovi ljudi i da ću, u slučaju razgovora s njima, morati biti vrlo kratak i koncizan kako bi pomogao uvjeriti naše vlasti da nam daju priliku. Objasnio sam im da je naša filozofija u zadnje četiri i pol godine bila takva da smo otvarali vrata seniorske reprezentacije mladićima koji su bili dio U-17 Svjetskog prvenstva 2017.. Ako pogledate, danas su oni snaga naše reprezentacije. To se dokazalo kao velik uspjeh. Ti su dečki odigrali i najuspješnije U-23 kvalifikacije u povijesti indijskog nogometa, gdje nismo otišli dalje samo zbog gol-razlike. Sada moramo vidjeti koliko će biti jake ostale ekipe, koje će seniorske ekipe povesti, ali s ovim dečkima se ne bojim ići u bilo koji rat, čak i bez seniorskih igrača. Zato jer su oni svi seniorski igrači.”

It’s a great day for #Indianfootball, an enormously encouraging decision by the ministry of sports, honourable sport minister @ianuragthakur and our government!

Big thanks to them for recognising our recent results and making it possible to challenge ourselves at the Asian Games pic.twitter.com/DOILlIzQCX

