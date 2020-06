Igra prijestolja: Anthony Joshua i Tyson Fury trebali bi se boriti i to dvaput, tvrdi Eddie Hearn

Tko drži boksački tron u Ujedinjenom Kraljevstvu? Čini se da bismo uskoro mogli dobiti definitivni odgovor na to pitanje, barem ako je za vjerovati poznatom promotoru Eddieju Hearnu koji tvrdi kako između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja trenutno traju pregovori o međusobnom ogledu. I to ne o jednom već dva, a spomenuti Hearn spominje i da je, u principu, dogovor već postignut.

“Jako dobro napredujemo”, kazao je za Sky Sports News. “Još uvijek moramo mnogo toga proći. Razmišljamo o lokacijama i datumima. Možemo reći da su Joshua i Fury složni oko financijskih uvjeta borbe. Razgovarali smo s MTK-em, Furyjevim menadžerskim timom, dajući mu jamstvo s Joshuine strane oko detalja koji se tiču strukture ugovora. Mislim da možemo kazati kako su obojica pristali na borbu. Odnosno, dvije.”

Anthony Joshua and Tyson Fury have agreed on a two-fight deal, promoter Eddie Hearn tells @SkySportsNews pic.twitter.com/Ri6duME6yU

Naravno, financijska strana priče je najvažnija i, ukoliko se dogovor na tom planu postigne, teoretski ne bi trebalo postojati previše zapreka koje bi otežale održavanje spomenutih mečeva.

“U međuvremenu moramo još dosta toga riješiti, ali krećemo se u pravom smjeru”, otkrio je direktor Matchroom Sporta. “Uvjeren sam da su obojica dali blagoslov borbi. Zašto je važno to što su dogovorili strukturu ugovora? Zbog toga bi se prvi meč mogao odigrati već sljedećeg ljeta. Sami ugovori još nisu potpisani jer na nekim stvarima valja raditi.”

Cijelu je stvar ubrzo potvrdio i sam Fury.

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, i got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS

MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 10, 2020