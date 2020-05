Igrač iz Premier lige o povratku publike: “Liga će se dogovoriti s nekim seronjom iz Vlade”

Kolumnist britanskog portala Football365 John Nicholson razgovarao je s anonimnim igračem iz Premier lige o tome kako podnosi karantenu, nastavku lige i što budućnost donosi za nogomet na Otoku.

“Bilo bi lijepo kada bi nas itko išta pitao oko nastavka lige, ali mi smo samo mulci koji moraju igrati i riskirati svoje zdravlje.”

“Prerano je za povratak nogometu, puno prerano. Većina igrača trenutno nije u raspoloženju za igranje nogometa, niti će biti kroz četiri tjedna kada planiraju nastaviti ligu”, dodao je nogometaš.

“Igranje nogometa se velikim dijelom vrti oko mentalnog raspoloženja i koncentracije. Ako nismo u potpunosti fokusirani, to nema smisla. A oko sebe vidimo smrt i broj žrtava koji se povećava svaki dan, sve je to zabrinjavajuće za sve nas.”

