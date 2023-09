Igrač utakmice Roko Šimić: ‘Moj otac osvojio je Ligu prvaka, a ja sam sada pobijedio’

Naravno, nakon utakmice bio je presretan.

“Jako sam sretan, kao prvo, zbog svoje momčadi”, naglasio je Šimić. “Moj otac (Dario, op.a.) je prije 16 godina igrao u ovom natjecanju i osvojio ga. Sad sam ja pobijedio u jednoj utakmici Lige prvaka, ovo je vrlo poseban osjećaj. Bilo je savršeno, svi igrači dali su sve za pobjedu u teškoj utakmici protiv Benfice. To što sam postigao gol i što sam proglašen igračem utakmice je nevjerojatno.”

April 25, 2022: António Silva disses Roko Šimić on Twitter after beating his Salzburg team 6-0 in the UEFA Youth League.

September 20, 2023: Silva concedes a penalty and gets sent off in their Champions League match, with Šimić opening the scoring from the spot after 15 minutes. pic.twitter.com/XpRs7sKVFV

— Zach Lowy (@ZachLowy) September 20, 2023