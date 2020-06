Igrači i vlasnici prekinuli su pregovore pa MLB-ov povjerenik veli da bi se sezona mogla otkazati

Povjerenik američke profesionalne bejzbolske lige MLB Rob Manfred izjavio je kako više nije siguran da će se ovogodišnja sezona igrati nakon što je sindikat igrača prekinuo pregovore s vlasnicima.

“Više nisam uvjeren kako će se sezona odigrati. Sve dok nema pravog dijaloga postoji veliki rizik oko otkazivanja”, rekao je Manfred koji je sve do prije tri dana bio siguran u drugačiji scenarij.

