Igre bez granica: Rijeka je pobijedila Hajduk u zadnjoj minuti i ostala u igri za drugo mjesto

Sve do sudačke nadoknade, činilo se da će ovo biti večer Mije Caktaša.

Kapetan Bijelih je u utakmici 35., predzadnjeg, kola 1. HNL na Poljudu između Hajduka i Rijeke zabio za 2-2 u 69. minuti svoj osmi gol protiv gostujuće momčadi.

Samo je Rudešu i Istri zabio više…

Caktaš je došao do svog 17. prvenstvenog gola, dva manje od vodećeg strijelca Mirka Marića. To mu je bio osmi gol protiv Rijeke i time je postao najbolji strijelac u povijesti Jadranskih derbija. Do danas je tu poziciju dijelio s Anasom Sharbinijem i Zvonimirom Deranjom.

Međutim, nakon dva pogotka Antonija Čolaka (iz jedina dva Rijekina udarca u okvir) u prvom poluvremenu, Nino Galović je u sudačkoj nadoknadi utakmice glavom zabio za 3-2 i još jednu pobjedu svog kluba protiv Hajduka.

S obzirom na kikseve Lokomotive (danas) i Osijeka (jučer), to znači da će beskonačna utrka za drugo mjesto svoj finalni nastavak dobiti u zadnjem kolu prvenstva. Rijeka sada ima samo bod manje i ima šanse izboriti Ligu prvaka.

Prema dojmu na terenu, Hajduk je zaslužio barem bod. Rijeka je generalno bila u inferiornom položaju i ne može se reći da je nadigrala Bijele u bilo kojem segmentu igre.

Novi sistem Igora Tudora, s rombom u sredini i dvojicom napadača, koji je tako dobro funkcionirao protiv Dinama, i danas se pokazao dobrim rješenjem. Bijeli su kontrolirali loptu, relativno lako je prenosili u opasne zone i konstantno šutirali. Bodova su ih je koštale Čolakova inspiracija u napadu i novi obrambeni propusti.

Rijeka u posljednje kolo ulazi s bodom manje od Lokomotive i Osijeka i nada se da će ta dva suparnika odigrati neriješeno na Gradskom vrtu. U tom slučaju, ako pobijedi Istru, osvaja drugo mjesto…