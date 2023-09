Ildefons Lima ima 43 godine, za Andoru je debitirao davne 1997., a oprostio se tek danas

Naime, legendarni Lima odlučio se oprostiti nakon 135 utakmica i 11 golova koliko je skupio za Andoru u više od 26 godina aktivnog igranja za nacionalnu momčad. Ne, nismo pogrešno napisali; Lima je svoj debi za Andorce upisao 22. lipnja 1997. godine u prijateljskoj utakmici s Estonijom i pritom zabio u porazu od 4-1, a otad pa do danas redovito je nastupao za tu zemlju.

Today my last career game in Andorra ⚽️🇦🇩👋🏻 vs Belarus 🇧🇾… #andorra #euro #weareandorra #jomaplayer #26years 📸 @Fedandfut pic.twitter.com/DaL3EuIiiU

— Ildefons Lima Solà 🇦🇩 (@ildelima6) September 9, 2023